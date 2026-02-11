В Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль: что известно
Вечером среды, 11 февраля, в Голосеевском районе Киева раздался громкий взрыв. По данным правоохранителей, взорвался автомобиль.
Факт инцидента подтвердили в пресс-службе столичной полиции.
Взрыв автомобиля в Киеве 11 февраля: что известно
– В Киеве в Голосеевском районе взорвался автомобиль – полиция выясняет все обстоятельства, – отметили в пресс-службе.
Сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы.
Информация о пострадавших выясняется.
Спикер ГСЧС Киева Павел Петров сообщил в комментарии Суспильному, что произошел взрыв газовой установки в автомобиле.
Перед этим в сети писали о громком взрыве в Киеве, хотя воздушной тревоги в столице на тот момент не объявляли.
Как известно, 4 января автомобиль взорвался в Оболонском районе Киева. Инцидент произошел во дворе дома на улице Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля. Тогда осколочные ранения получил военнослужащий. Взрыв квалифицировали как террористический акт.
В начале февраля в Киевском районе Одессы в результате взрыва автомобиля погиб 21-летний мужчина.