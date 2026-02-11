Вечером среды, 11 февраля, в Голосеевском районе Киева раздался громкий взрыв. По данным правоохранителей, взорвался автомобиль.

Факт инцидента подтвердили в пресс-службе столичной полиции.

Взрыв автомобиля в Киеве 11 февраля: что известно

– В Киеве в Голосеевском районе взорвался автомобиль – полиция выясняет все обстоятельства, – отметили в пресс-службе.

Сейчас смотрят

Сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы.

Информация о пострадавших выясняется.

Спикер ГСЧС Киева Павел Петров сообщил в комментарии Суспильному, что произошел взрыв газовой установки в автомобиле.

Перед этим в сети писали о громком взрыве в Киеве, хотя воздушной тревоги в столице на тот момент не объявляли.

Как известно, 4 января автомобиль взорвался в Оболонском районе Киева. Инцидент произошел во дворе дома на улице Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля. Тогда осколочные ранения получил военнослужащий. Взрыв квалифицировали как террористический акт.

В начале февраля в Киевском районе Одессы в результате взрыва автомобиля погиб 21-летний мужчина.

Источник : Нацполіція, Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.