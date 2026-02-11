Ввечері середи, 11 лютого, у Голосіївському районі Києва пролунав гучний вибух. За даними правоохоронців, вибухнув автомобіль.

Факт інциденту підтвердили у пресслужбі столичної поліції.

Вибух автомобіля в Києві 11 лютого: що відомо

– У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль – поліція зʼясовує всі обставини, – зазначили в пресслужбі.

Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші служби.

Інформація щодо потерпілих з’ясовується.

Речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив у коментарі Суспільному, що стався вибух газової установки в автомобілі.

Перед цим у мережі писали про гучний вибух у Києві, хоча повітряної тривоги в столиці на той момент не оголошували.

Як відомо, 4 січня автомобіль вибухнув в Оболонському районі Києва. Інцидент стався у дворі будинку на вулиці Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля. Тоді осколкових поранень зазнав військовослужбовець. Вибух кваліфікували як терористичний акт.

На початку лютого у Київському районі Одеси внаслідок вибуху автомобіля загинув 21-річний чоловік.

Джерело : Нацполіція, Суспільне

