У Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль: що відомо
Ввечері середи, 11 лютого, у Голосіївському районі Києва пролунав гучний вибух. За даними правоохоронців, вибухнув автомобіль.
Факт інциденту підтвердили у пресслужбі столичної поліції.
Вибух автомобіля в Києві 11 лютого: що відомо
– У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль – поліція зʼясовує всі обставини, – зазначили в пресслужбі.
Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші служби.
Інформація щодо потерпілих з’ясовується.
Речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив у коментарі Суспільному, що стався вибух газової установки в автомобілі.
Перед цим у мережі писали про гучний вибух у Києві, хоча повітряної тривоги в столиці на той момент не оголошували.
Як відомо, 4 січня автомобіль вибухнув в Оболонському районі Києва. Інцидент стався у дворі будинку на вулиці Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля. Тоді осколкових поранень зазнав військовослужбовець. Вибух кваліфікували як терористичний акт.
На початку лютого у Київському районі Одеси внаслідок вибуху автомобіля загинув 21-річний чоловік.