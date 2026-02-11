Мощные взрывы во Львове прогремели днем в среду, 11 февраля. На город направлялась российская аэробаллистическая ракета Кинжал.

Взрывы во Львове 11 февраля — какие последствия

Обновлено в 15:40. Информацию о взрывах во Львове подтвердил городской глава Андрей Садовый.

По его словам, во Львове была слышна работа сил противовоздушной обороны (ПВО).

Как утверждает мэр, около 14:40 в направлении Львова летели две вражеские аэробаллистические ракеты Кинжал.

— Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту, — подчеркнул мэр.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет, добавил Садовый. Городские службы обследуют территорию общины.

В 14:39 на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31К, который использует Россия для атак по разным регионам.

Воздушные силы ВСУ предупредили о движении скоростной цели мимо Ровенской курсом на Львовскую область. Вскоре украинские военные призвали жителей Львова немедленно перейти в укрытие.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1449-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

