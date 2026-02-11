Вибухи у Львові: ППО знешкодила два ворожі Кинджали
Потужні вибухи у Львові прогриміли вдень у середу, 11 лютого. На місто прямувала російська аеробалістична ракета Кинджал.
Вибухи у Львові 11 лютого – які наслідки
Оновлено о 15:40. Інформацію про вибухи у Львові підтвердив міський глава Андрій Садовий.
За його словами, у Львові було чутно роботу сил протиповітряної оборони (ППО).
Як стверджує мер, близько 14:40 в напрямку Львова летіли дві ворожі аеробалістичні ракети Кинджал.
– Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист, – наголосив мер.
Станом на цю хвилину, інформації про руйнування чи постраждалих немає, додав Садовий. Міські служби обстежують територію громади.
О 14:39 на всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт надзвукового винищувача-перехоплювача дальньої дії МіГ-31К, який використовує Росія для атак по різних регіонах.
Повітряні сили ЗСУ попередили про рух швидкісної цілі повз Рівненщину курсом на Львівщину. Згодом українські військові закликали жителів Львова негайно перейти в укриття.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1449-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.