Потужні вибухи у Львові прогриміли вдень у середу, 11 лютого. На місто прямувала російська аеробалістична ракета Кинджал.

Вибухи у Львові 11 лютого – які наслідки

Оновлено о 15:40. Інформацію про вибухи у Львові підтвердив міський глава Андрій Садовий.

За його словами, у Львові було чутно роботу сил протиповітряної оборони (ППО).

Як стверджує мер, близько 14:40 в напрямку Львова летіли дві ворожі аеробалістичні ракети Кинджал.

– Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист, – наголосив мер.

Станом на цю хвилину, інформації про руйнування чи постраждалих немає, додав Садовий. Міські служби обстежують територію громади.

О 14:39 на всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт надзвукового винищувача-перехоплювача дальньої дії МіГ-31К, який використовує Росія для атак по різних регіонах.

Повітряні сили ЗСУ попередили про рух швидкісної цілі повз Рівненщину курсом на Львівщину. Згодом українські військові закликали жителів Львова негайно перейти в укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1449-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

