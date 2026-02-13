В Сумах российские дроны атаковали детскую больницу: что известно
- Российские войска днем атаковали Сумы ударными БПЛА.
- Под удар попала территория детской больницы.
- Два дрона попали с интервалом около 30 минут.
Сегодня днем россияне с помощью дронов атаковали детскую больницу в Сумах.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Атака дронов на Сумы
По словам Олега Григорова, после 12:00 два вражеских ударных беспилотника с интервалом около получаса нанесли удары по территории больницы, где лечатся дети.
Дети и медицинский персонал находятся в укрытии. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В результате атаки дронов повреждены десятки окон в здании больницы. Все последствия уточняются.
— Угроза сохраняется. Враг продолжает атаковать Сумскую общину беспилотниками. Оставайтесь в укрытиях, — подчеркнул Олег Григоров.
1 февраля россияне нанесли удар по роддому в Запорожье. Попадание произошло в гинекологическое отделение, сообщили в Минздраве. Однако на момент атаки весь медицинский персонал и пациентки находились в укрытии. В то же время ранения получили врач, медсестра и пациент частной стоматологической клиники.
Ночью 5 января российская армия нанесла удар по частной медицинской клинике в Оболонском районе Киева. Попадание зафиксировали на уровне второго этажа. В стене здания образовалась дыра. Один пациент погиб.
6 октября 2025 года российский дрон атаковал здание роддома в Ковпаковском районе Сум. На момент атаки в роддоме находилось 166 человек, среди них – 11 детей. Все люди во время воздушной тревоги спустились в укрытие. К счастью, никто не пострадал.
Фото: Сумская ОВА