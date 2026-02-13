Сьогодні вдень росіяни дронами атакували дитячу лікарню у Сумах.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Атака дронів на Суми

За словами Олега Григорова, після 12:00 два ворожі ударні безпілотники з інтервалом близько пів години завдали ударів по території лікарні, де лікуються діти.

Діти та медичний персонал перебувають в укритті. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Внаслідок атаки дронів пошкоджені десятки вікон у будівлі лікарні. Усі наслідки уточнюються.

— Загроза зберігається. Ворог продовжує атакувати Сумську громаду безпілотниками. Перебувайте в укриттях, — наголосив Олег Григоров.

1 лютого росіяни завдали удару по пологовому будинку у Запоріжжі. Влучання сталося у гінекологічне відділення, повідомили у МОЗ. Проте на момент атаки весь медичний персонал та пацієнтки перебували в укритті. Водночас поранень зазнала лікарка, медсестра і пацієнт приватної стоматологічної клініки.

Уночі 5 січня російська армія завдала удару по приватній медичній клініці в Оболонському районі Києва. Влучання зафіксували на рівні другого поверху. У стіні будівлі утворилася діра. Один пацієнт загинув.

6 жовтня 2025 року російський дрон атакував будівлю пологового будинку у Ковпаківському районі Сум. Тоді на момент атаки у пологовому будинку було 166 людей, серед них – 11 дітей. Усі люди під час повітряної тривоги спустилися в укриття. На щастя, ніхто не постраждав.

