В Ровно 36-летний мужчина облил бензином своего 74-летнего отца и поджег его.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Убийство в Ровно: что известно

Отмечается, что в отношении подозреваемого действовало временное запретительное предписание, однако он нарушил его условия.

– 14 февраля, около 21:20, в полицию позвонила 71-летняя жительница Ровно. По ее словам, в квартиру на улице Назара Небожинского пришел ее 36-летний сын с бутылкой легковоспламеняющегося вещества. Он имел признаки наркотического опьянения и устроил конфликт, – говорится в сообщении.

Полиция уточнила, что мужчина требовал у матери деньги, из-за чего возник конфликт между ним и его 74-летним отцом, который также находился дома.

Известно, что в ходе спора сын облил своего отца бензином и поджег его.

– На место немедленно прибыли спасатели. Они эвакуировали 35 жителей дома и потушили пожар в квартире. 74-летний мужчина погиб на месте происшествия. Злоумышленника задержали в порядке ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания, – подчеркнули в полиции.

У подозреваемого взяли биологические образцы для определения состояния опьянения. Также по данному факту следователи проводят досудебное расследование по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК).

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Фото: полиция Ровенской области

