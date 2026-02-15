У Рівному 36-річний чоловік облив бензином свого 74-річного батька і підпалив його.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Вбивство у Рівному: що відомо

Зазначається, що стосовно підозрюваного діяв тимчасовий заборонний припис, однак він порушив його умови.

– 14 лютого, близько 21:20, до поліції подзвонила 71-річна рівнянка. За її словами, до квартири на вулиці Назара Небожинського прийшов її 36-річний син із пляшкою легкозаймистої речовини. Він мав ознаки наркотичного спʼяніння та вчинив конфлікт, – йдеться у повідомленні.

Поліція уточнила, що чоловік вимагав у матері гроші, через що виник конфлікт між ним та його 74-річним батьком, який також перебував вдома.

Відомо, що в ході суперечки син облив свого батька бензином та підпалив його.

– На місце негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 35 мешканців будинку та загасили пожежу в квартирі. 74-річний чоловік загинув на місці події. Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, – наголосили в поліції.

У підозрюваного взяли біологічні зразки для визначення стану сп’яніння. Також за цим фактом слідчі проводять досудове розслідування за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК).

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Фото: поліція Рівненської області

