Вночі 15 лютого російські ударні безпілотники атакували Запоріжжя.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя вночі 15 лютого: що відомо

Ближче до другої години ночі начальник ОВА попередив про загрозу ударних дронів для Запорізької області.

Згодом Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено приватний житловий будинок, там виникла пожежа. Три людини дістали пораненя: 75-річний чоловік та жінки 73 та 55 років. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Понівечені щонайменше чотири оселі.

Усі оперативні служби працюють на місцях і допомагають людям.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1453-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

