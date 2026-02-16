Служба безопасности Украины оперативно задержала двух агентов РФ, которые 11 февраля этого года совершили подрыв автомобиля у одного из зданий СБУ в центре Киева.

СБУ задержала агентов ФСБ

По данным Главного управления внутренней безопасности СБУ, обоих фигурантов разоблачили в течение суток после теракта на одной из центральных улиц столицы.

– По материалам дела, злоумышленники сначала начинили взрывчаткой, а затем взорвали фургон, припаркованный рядом с одним из объектов СБУ, – говорится в сообщении.

Как выяснилось, одним из исполнителей был 47-летний военнослужащий ВСУ, который самовольно покинул место службы в Сумской области и скрывался на Западе Украины.

По указанию российского куратора он привлек к преступлению 29-летнего киевлянина, представившись сотрудником украинских спецслужб и поручив ему изготовить самодельное взрывное устройство с дистанционной активацией.

Фургон для теракта российские заказчики приобрели через подставных лиц. Автомобиль переоборудовали якобы под реанимобиль для перевозки раненых военных. В салоне были установлены кислородные и газовые баллоны, а также веб-камера с удаленным доступом.

На самом деле газобаллонное оборудование должно было усилить взрыв, а камера позволяла российским спецслужбам контролировать момент парковки авто в запланированном месте.

После установки СВУ фигуранты покинули локацию, а взрыв произвели дистанционно.

Во время обысков в местах проживания изъяты комплектующие к самодельной бомбе, камере видеонаблюдения и сим-карты, подготовленные для новых преступлений.

Обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт). Они находятся под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией и следователями Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Источник : СБУ

