Служба безпеки України оперативно затримала двох агентів РФ, які 11 лютого цього року здійснили підрив автомобіля поблизу однієї з будівель СБУ в центрі Києва.

СБУ затримала агентів ФСБ

За даними Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, обох фігурантів викрили протягом доби після теракту на одній із центральних вулиць столиці.

– За матеріалами справи, зловмисники спочатку начинили вибухівкою, а потім підірвали фургон, припаркований поряд з одним із об’єктів СБУ, – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, одним із виконавців був 47-річний військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби на Сумщині та переховувався на заході України.

Зараз дивляться

За вказівкою російського куратора він залучив до злочину 29-річного киянина, представившись співробітником українських спецслужб і доручивши йому виготовити саморобний вибуховий пристрій із дистанційною активацією.

Фургон для теракту російські замовники придбали через підставних осіб. Автомобіль переобладнали нібито під реанімобіль для перевезення поранених військових. У салоні встановили кисневі та газові балони, а також вебкамеру з віддаленим доступом.

Насправді газобалонне обладнання мало посилити вибух, а камера дозволяла російським спецслужбістам контролювати момент паркування авто в запланованому місці.

Після встановлення СВП фігуранти залишили локацію, а вибух здійснили дистанційно.

Під час обшуків у місцях їхнього проживання вилучено комплектуючі до саморобної бомби, камери відеоспостереження та сім-карти, підготовлені для нових злочинів.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (терористичний акт). Вони перебувають під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та слідчими Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.