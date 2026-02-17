Разрушения очень серьезные — ДТЭК об ударах по энергетической инфраструктуре Одессы
- РФ снова атаковала энергетическую инфраструктуру Одессы.
- Ремонт оборудования потребует длительного времени, чтобы вернуть его в рабочее состояние.
- В настоящее время на месте работают все соответствующие службы.
Ночью 17 февраля РФ снова атаковала Одесщину, ударив по энергетике.
Атака Одесской области 17 февраля: что известно
Россия снова атаковала энергетику Одесской области ночью 17 февраля, сообщила компания ДТЭК.
— Ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушения очень серьезные, а ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.
Соответствующие службы работают на месте и разбирают завалы.
— Сделаем все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры, — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью 17 февраля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Сообщалось, что в результате удара по Одессе был поврежден объект инфраструктуры, а также разрушениям подверглись жилые дома, магазин и станция технического обслуживания.
В одном из районов Одессы произошел пожар на верхних этажах жилого дома.
В результате ночной атаки на город пострадали три человека.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-е сутки.
