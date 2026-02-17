Ночью 17 февраля РФ снова атаковала Одесщину, ударив по энергетике.

Атака Одесской области 17 февраля: что известно

Россия снова атаковала энергетику Одесской области ночью 17 февраля, сообщила компания ДТЭК.

— Ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушения очень серьезные, а ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

Сейчас смотрят

Соответствующие службы работают на месте и разбирают завалы.

— Сделаем все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью 17 февраля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Сообщалось, что в результате удара по Одессе был поврежден объект инфраструктуры, а также разрушениям подверглись жилые дома, магазин и станция технического обслуживания.

В одном из районов Одессы произошел пожар на верхних этажах жилого дома.

В результате ночной атаки на город пострадали три человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1455-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.