За эту неделю россияне запустили по Украине около 1300 ударных беспилотников, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них были баллистическими.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках РФ на Украину

По словам главы государства, в украинских городах и общинах ежедневно продолжаются восстановительные работы после российских ударов.

— Только за эту неделю февраля россияне выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из них — баллистические, — сказал Владимир Зеленский.

Сегодня, 15 февраля, враг дронами атаковал Одесскую область, Донецкую, Запорожскую и Сумскую области.

Для россиян главной целью остается энергетика. Они намеренно комбинируют удары так, чтобы уничтожить нашу генерацию, подстанции и электросети.

Президент отметил, что силам противовоздушной обороны удается сбивать подавляющее большинство российских ракет, но, к сожалению, не все.

Президент сообщил, что в Мюнхене украинская делегация договорилась с лидерами Берлинского формата о конкретных пакетах энергетической и военной помощи для Украины до 24 февраля.

Напомним, что ночью российские дроны атаковали Одесскую область. Взрывами повреждены заброшенное одноэтажное здание, административные объекты железнодорожной станции. Во время повторного удара повреждена железнодорожная цистерна, из-за чего топливо разлилось и загорелось.

Также враг атаковал беспилотником медицинскую инфраструктуру в Ковпаковском районе Сумской общины. Это уже второй раз за неделю россияне прицельно бьют по учреждениям здравоохранения. Обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1453-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

