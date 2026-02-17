Руйнування надзвичайно серйозні — ДТЕК про удари по енергетичній інфраструктурі Одеси
- РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси, завдавши руйнівних наслідків.
- Ремонт обладнання потребуватиме тривалого часу, щоб повернути його до робочого стану.
- Наразі на місці працюють всі відповідні служби.
Вночі 17 лютого РФ знову атакувала Одещину, вдаривши по енергетиці.
Атака Одещини 17 лютого: що відомо
Росія знову атакувала енергетику Одеської області вночі 17 лютого, повідомила компанія ДТЕК.
– Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що руйнування надзвичайно серйозні, а ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
Наразі відповідні служби працюють на місці та розбирають завали.
– Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що уночі 17 лютого російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Повідомлялось, що внаслідок удару по Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури, житлові будинки, магазин і станцію технічного обслуговування.
В одному з районів Одеси сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.
Після нічної атаки на місто постраждали три людини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1455-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.