Дроны РФ атаковали объект Нафтогаза, продолжается пожар — Корецкий
- Российские войска снова атаковали объект Группы Нафтогаз в Полтавской области ударными дронами.
- В результате удара зафиксированы разрушения и пожар, на месте работают спасатели.
- С начала года инфраструктура компании подверглась уже более 20 атак.
В Полтавской области российские войска снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз. Они использовали ударные дроны.
Атака на Нафтогаз в Полтавской области
Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий в Facebook.
– Российские войска снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз. На этот раз в Полтавской области. Использовали ударные дроны. В результате атаки зафиксировано разрушение, на объекте продолжается пожар, – написал Корецкий.
По его словам, с начала года враг совершил уже более двух десятков ударов по объектам компании.
Сейчас на месте атаки работают специалисты ГСЧС, ликвидирующие последствия пожара.
Как сообщалось ранее, в 2025 году по инфраструктуре Группы Нафтогаз было совершено 229 атак — это самый высокий уровень интенсивности обстрелов за последние три года.
Напомним, в ночь на 8 февраля российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по объектам Группы Нафтогаз в Полтавской области.
Тогда в результате атаки было зафиксировано попадание и повреждение инфраструктуры.