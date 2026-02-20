В Полтавской области российские войска снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз. Они использовали ударные дроны.

Атака на Нафтогаз в Полтавской области

Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий в Facebook.

– Российские войска снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру Группы Нафтогаз. На этот раз в Полтавской области. Использовали ударные дроны. В результате атаки зафиксировано разрушение, на объекте продолжается пожар, – написал Корецкий.

По его словам, с начала года враг совершил уже более двух десятков ударов по объектам компании.

Сейчас на месте атаки работают специалисты ГСЧС, ликвидирующие последствия пожара.

Как сообщалось ранее, в 2025 году по инфраструктуре Группы Нафтогаз было совершено 229 атак — это самый высокий уровень интенсивности обстрелов за последние три года.

Напомним, в ночь на 8 февраля российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по объектам Группы Нафтогаз в Полтавской области.

Тогда в результате атаки было зафиксировано попадание и повреждение инфраструктуры.

