У ніч на 8 лютого російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по об’єктах Групи Нафтогаз у Полтавській області, внаслідок чого зафіксовано влучання та пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Атака на об’єкти Нафтогазу на Полтавщині: що відомо

За його словами, внаслідок нічної дронової атаки активи та обладнання підприємства зазнали руйнувань.

На місці працюють підрозділи ДСНС, аварійні бригади, технічні служби та профільні підрозділи компанії, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Попередньо, обійшлося без постраждалих серед персоналу.

У Нафтогазі зазначили, що продовжують роботу в умовах постійної загрози, приділяючи першочергову увагу безпеці працівників і відновленню пошкодженої інфраструктури.

За даними енергетичної компанії, це вже 19-та цілеспрямована атака російських військ на об’єкти Групи Нафтогаз із початку 2026 року.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на 8 лютого Росія здійснила чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши 101 ударний безпілотник різних типів.

Станом на ранок сили ППО збили або подавили 69 ворожих БпЛА, однак зафіксовано влучання 32 безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на ще одній.

