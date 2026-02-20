Дрони РФ атакували об’єкт Нафтогазу, триває пожежа — Корецький
- Російські війська знову атакували об’єкт Групи Нафтогаз на Полтавщині ударними дронами.
- Внаслідок удару зафіксовано руйнування та пожежу, на місці працюють рятувальники.
- Із початку року інфраструктура компанії зазнала вже понад 20 атак.
На Полтавщині російські війська знову атакували нафтогазову інфраструктуру Група Нафтогаз. Вони використали ударні дрони.
Атака на Нафтогаз на Полтавщині
Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький у Facebook.
– Російські війська знову атакували нафтогазову інфраструктуру Групи Нафтогаз. Цього разу на Полтавщині. Використовували ударні дрони. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування, на обʼєкті триває пожежа, – написав Корецький.
За його словами, з початку року ворог здійснив уже понад два десятки ударів по об’єктах компанії.
Наразі на місці атаки працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки пожежі.
Як повідомлялося раніше, у 2025 році по інфраструктурі Групи Нафтогаз було здійснено 229 атак — це найвищий рівень інтенсивності обстрілів за останні три роки.
Нагадаємо, у ніч на 8 лютого російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по об’єктах Групи Нафтогаз у Полтавській області.
Тоді внаслідок атаки було зафіксовано влучання та пошкодження інфраструктури.