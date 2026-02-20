На Полтавщині російські війська знову атакували нафтогазову інфраструктуру Група Нафтогаз. Вони використали ударні дрони.

Атака на Нафтогаз на Полтавщині

Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький у Facebook.

– Російські війська знову атакували нафтогазову інфраструктуру Групи Нафтогаз. Цього разу на Полтавщині. Використовували ударні дрони. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування, на обʼєкті триває пожежа, – написав Корецький.

За його словами, з початку року ворог здійснив уже понад два десятки ударів по об’єктах компанії.

Наразі на місці атаки працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки пожежі.

Як повідомлялося раніше, у 2025 році по інфраструктурі Групи Нафтогаз було здійснено 229 атак — це найвищий рівень інтенсивності обстрілів за останні три роки.

Нагадаємо, у ніч на 8 лютого російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по об’єктах Групи Нафтогаз у Полтавській області.

Тоді внаслідок атаки було зафіксовано влучання та пошкодження інфраструктури.

