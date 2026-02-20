В ночь на 20 февраля (с 18:00 19 февраля) Россия осуществила очередную воздушную атаку на Украину, применив баллистическую ракету и более сотни ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 20 февраля: что известно

По данным военных, противник выпустил одну баллистическую ракету Искандер-М с территории Ростовской области РФ, а также 128 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Около 80 из них составляли дроны-камикадзе Shahed.

Пуски осуществлялись из направлений Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также с временно оккупированной территории Донецкой области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 20 февраля противовоздушная оборона сбила или подавила 107 вражеских БпЛА различных типов на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного беспилотника в 14 локациях.

Также сообщается о падении обломков сбитых целей на одной из локаций.

Напомним, что утром 20 февраля прогремели взрывы в Харькове после сообщений мониторинговых каналов о движении скоростной цели в направлении города.

По предварительным данным, российские войска нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. В результате взрывов выбиты окна в нескольких многоэтажках.

Кроме того, загорелись два автомобиля.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1458-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

