Ночная атака на Украину: Россия применила баллистический Искандер и 128 дронов
В ночь на 20 февраля (с 18:00 19 февраля) Россия осуществила очередную воздушную атаку на Украину, применив баллистическую ракету и более сотни ударных беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 20 февраля: что известно
По данным военных, противник выпустил одну баллистическую ракету Искандер-М с территории Ростовской области РФ, а также 128 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.
Около 80 из них составляли дроны-камикадзе Shahed.
Пуски осуществлялись из направлений Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также с временно оккупированной территории Донецкой области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 20 февраля противовоздушная оборона сбила или подавила 107 вражеских БпЛА различных типов на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 21 ударного беспилотника в 14 локациях.
Также сообщается о падении обломков сбитых целей на одной из локаций.
Напомним, что утром 20 февраля прогремели взрывы в Харькове после сообщений мониторинговых каналов о движении скоростной цели в направлении города.
По предварительным данным, российские войска нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. В результате взрывов выбиты окна в нескольких многоэтажках.
Кроме того, загорелись два автомобиля.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1458-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.