У Росії запровадили план Ковер для міських аеропортів через атаку невідомих безпілотників. Зокрема, діяли тимчасові обмеження для аеропортів Внуково, Домодедово, Ярославль, Шереметьєво і Жуковський.

Про це повідомляють Росавіація та мер Москви Сергій Собянін.

Атака дронів у Росії

За інформацією Росавіації, у Москві закривали всі аеропорти через атаку безпілотних літальних апаратів.

У неділю, 22 лютого, на території Росії запровадили план Ковер для міських аеропортів.

Російські пропагандисти стверджували, що на Москву насувається щонайменше 100 безпілотників.

За даними Росавіації, зокрема, тимчасові обмеження діяли для аеропортів Внуково, Домодедово, Ярославль, Шереметьєво і Жуковський.

Там зазначають, що приймають і відправляють рейси за погодженням з відповідними органами через запровадження обмежень на використання повітряного простору в районі цих аеропортів.

Як уточнили у Росавіації, відповідні дії були необхідними для забезпечення безпеки польотів.

Крім цього, мер Москви Собянін заявив, що російські сили протиповітряної оборони нібито збили щонайменше 10 безпілотників, які летіли на столицю.

За його словами, фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.

