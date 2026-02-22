Правоохранители задержали вероятную исполнительницу теракта во Львове.

Теракт во Львове: задержана подозреваемая

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона Єдині новини, ее задержали в районном центре.

По его словам, сейчас известно о 25 пострадавших. На данный момент в медучреждениях находятся 11 человек.

Шесть правоохранителей — в тяжелом состоянии.

– Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Устанавливаем других лиц, причастных к совершению этого преступления. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей патрульной полицейской Виктории Шпильки, – отметил Клименко.

Реакция Зеленского на теракт во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании подозреваемого в совершении террористического акта во Львове.

– Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной. Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях. Благодарю всех, кто помогает, – заметил он.

Напомним, в результате теракта во Львове 22 февраля погибла 23-летняя патрульная полицейская Виктория Шпилько.

