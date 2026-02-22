Імовірну виконавицю теракту у Львові затримано — Клименко
Правоохоронці затримали ймовірну виконавицю теракту у Львові.
Теракт у Львові: затримано підозрювану
Як повідомив повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері національного телемарафону Єдині новини, її затримали у районному центрі.
За його словами, наразі відомо про 25 постраждалих. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб.
Шестеро правоохоронців – у тяжкому стані.
– Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. Встановлюємо інших осіб, причетних до скоєння цього злочину. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої патрульної поліцейської Вікторії Шпильки, – зазначив Клименко.
Реакція Зеленського на теракт у Львові
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові.
– Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою. Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі. Дякую всім, хто допомагає, – зауважив він.
Нагадаємо, внаслідок теракту у Львові 22 лютого загинула 23-річна патрульна поліцейська Вікторія Шпилька.