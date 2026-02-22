Теракт во Львове: момент закладывания взрывчатки в мусорные баки попал на видео
- Нацполиция обнародовала видео закладывания взрывчатки во Львове, по подозрению в совершении которого задержана 33-летняя жительница Ровенской области, действовавшая по указаниям российских спецслужб.
- В результате теракта погибла 23-летняя патрульная и пострадали 25 человек, а задержанной теперь грозит пожизненное заключение.
В сети обнародовали видеозапись, на которой можно увидеть момент закладки взрывчатки во Львове перед терактом.
Соответствующую видеозапись опубликовала Национальная полиция Украины.
Теракт во Львове: момент закладки взрывчатки на видео
По информации Нацполиции, правоохранители задержали женщину, устроившую теракт во Львове, в результате которого погибла 23-летняя патрульная и пострадали еще 25 человек.
Среди них – 11 человек госпитализированы, в частности, шестеро правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, во Львове сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки. Этот момент попал на запись камер видеонаблюдения.
Как утверждают в Нацполиции, подозреваемая – это 33-летняя жительница Ровенской области. Ее задержали полицейские вместе с пограничниками седьмого пограничного Карпатского отряда в Старом Самборе.
В Нацполиции рассказали, что женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах по указанию так называемого куратора российских спецслужб.
В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществляет Служба безопасности Украины. Санкция самой тяжелой статьи предусматривает пожизненное тюремное заключение.