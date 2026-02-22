Теракт у Львові: момент закладання вибухівки у сміттєві баки потрапив на відео
- Нацполіція оприлюднила відео закладання вибухівки у Львові, за підозрою у здійсненні якого затримано 33-річну жительку Рівненщини, що діяла за вказівками російських спецслужб.
- Внаслідок теракту загинула 23-річна патрульна та постраждали 25 людей, а затриманій тепер загрожує довічне ув'язнення.
У мережі оприлюднили відеозапис, на якому можна побачити момент закладання вибухівки у Львові перед терактом.
Відповідний відеозапис опубліковала Національна поліція України.
Теракт у Львові: момент закладання вибухівки на відео
За інформацією Нацполіції, правоохоронці затримала жінку, яка влаштувала теракт у Львові, внаслідок чого загинула 23-річна патрульна та постраждали ще 25 людей.
Серед них – 11 осіб госпіталізували, зокрема, шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.
За попередніми даними, у Львові здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Цей момент потрапив на запис камер відеоспостереження.
Як стверджують у Нацполіції, підозрювана – це 33-річна жителька Рівненської області. Її затримали поліцейські разом із прикордонниками сьомого прикордонного Карпатського загону в Старому Самборі.
У Нацполіції розповіли, що жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях за вказівкою так званого куратора російських спецслужб.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснює Служба безпеки України. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне тюремне ув’язнення.