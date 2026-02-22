У мережі оприлюднили відеозапис, на якому можна побачити момент закладання вибухівки у Львові перед терактом.

Відповідний відеозапис опубліковала Національна поліція України.

Теракт у Львові: момент закладання вибухівки на відео

За інформацією Нацполіції, правоохоронці затримала жінку, яка влаштувала теракт у Львові, внаслідок чого загинула 23-річна патрульна та постраждали ще 25 людей.

Серед них – 11 осіб госпіталізували, зокрема, шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.

За попередніми даними, у Львові здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Цей момент потрапив на запис камер відеоспостереження.

Як стверджують у Нацполіції, підозрювана – це 33-річна жителька Рівненської області. Її затримали поліцейські разом із прикордонниками сьомого прикордонного Карпатського загону в Старому Самборі.

У Нацполіції розповіли, що жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях за вказівкою так званого куратора російських спецслужб.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснює Служба безпеки України. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне тюремне ув’язнення.

