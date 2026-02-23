В ночь на 23 февраля российская армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 23 февраля: что известно

По словам главы ОВА, под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры.

В результате атаки на Одесскую область повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина и транспортные средства.

Кроме того, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме без детонации.

Пожары, возникшие в результате вражеского удара, спасатели оперативно ликвидировали.

На данный момент известно, что в результате атаки на Одесскую область 23 февраля погибли 20-летняя девушка и мужчина в возрасте около 45 лет.

Также пострадали трое людей в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах работают экстренные и коммунальные службы, которые устраняют последствия атаки.

Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1461-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

