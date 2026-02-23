Уночі проти 23 лютого російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 23 лютого: що відомо

За словами керівника ОВА, під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зруйновано промислову будівлю, знищено близько 10 автомобілів, пошкоджено адміністративну будівлю, приміщення автомагазину та понад 20 транспортних засобів.

За даними Одеської обласної прокуратури, один із безпілотників влучив у квартиру у 16-поверховому будинку без детонації.

Пожежі, що спалахнули внаслідок ворожого удару, рятувальники оперативно ліквідували.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Одеську область 23 лютого загинули 20-річна дівчина та чоловік віком близько 45 років.

Також постраждали троє людей віком від 22 до 49 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки атаки.

Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1461-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

