Взрывы в Запорожье: поврежден промышленный объект, погиб мужчина
Взрывы в Запорожье прогремели под утро 23 февраля во время атаки российских БПЛА.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 23 февраля: что известно
По словам главы ОВА, российские войска атаковали Запорожье ударными дронами.
В результате вражеского удара поврежден объект промышленной инфраструктуры города.
На данный момент известно, что во время взрывов в Запорожье погиб 33-летний мужчина.
Еще один мужчина, 45 лет, получил ранения.
Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
На данный момент окончательные последствия взрывов в Запорожье 23 февраля устанавливаются. Продолжается ликвидация последствий удара.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1461-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.