Взрывы в Запорожье прогремели под утро 23 февраля во время атаки российских БПЛА.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 23 февраля: что известно

По словам главы ОВА, российские войска атаковали Запорожье ударными дронами.

В результате вражеского удара поврежден объект промышленной инфраструктуры города.

На данный момент известно, что во время взрывов в Запорожье погиб 33-летний мужчина.

Еще один мужчина, 45 лет, получил ранения.

Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На данный момент окончательные последствия взрывов в Запорожье 23 февраля устанавливаются. Продолжается ликвидация последствий удара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1461-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

