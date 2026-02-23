Вечером 23 февраля в Днепре прогремел взрыв, в результате которого повреждено здание одного из отделений полиции. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Взрыв в отделении полиции Днепра: что известно

Отмечается, что взрыв произошел в Амур-Нижнеднепровском районе 23 февраля около 20:30.

Он прогремел в административном здании полиции.

— В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также поврежден автомобиль, припаркованный рядом со зданием, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепропетровского районного управления полиции № 2.

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, сегодня в 18:10 в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. Пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Офисе генпрокурора сообщили, что взрыв на АЗС в Николаеве квалифицирован как террористический акт.

В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская, 25 правоохранителей получили ранения различной степени тяжести.

Глава украинского МВД Игорь Клименко заявлял, что в Украине продолжается “активная фаза” террористических актов по заказу спецслужб РФ, направленных против правоохранителей.

