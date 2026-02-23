В Днепре произошел взрыв в здании полиции: какие последствия
- 23 февраля около 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра произошел взрыв в здании полиции.
- В результате взрыва повреждены окна, мебель, компьютерная техника и припаркованный рядом автомобиль, пострадавших нет.
Вечером 23 февраля в Днепре прогремел взрыв, в результате которого повреждено здание одного из отделений полиции. Пострадавших нет.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Взрыв в отделении полиции Днепра: что известно
Отмечается, что взрыв произошел в Амур-Нижнеднепровском районе 23 февраля около 20:30.
Он прогремел в административном здании полиции.
— В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также поврежден автомобиль, припаркованный рядом со зданием, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепропетровского районного управления полиции № 2.
Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Напомним, сегодня в 18:10 в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. Пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В Офисе генпрокурора сообщили, что взрыв на АЗС в Николаеве квалифицирован как террористический акт.
В ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская, 25 правоохранителей получили ранения различной степени тяжести.
Глава украинского МВД Игорь Клименко заявлял, что в Украине продолжается “активная фаза” террористических актов по заказу спецслужб РФ, направленных против правоохранителей.