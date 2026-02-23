Взрыв на АЗС в Николаеве квалифицируют как теракт – Офис генпрокурора
- Взрыв на неработающей АЗС в Николаеве квалифицирован как террористический акт.
- В результате взрыва пострадали сотрудники патрульной полиции, досудебное расследование ведет СБУ под руководством прокуратуры.
Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв на неработающей АЗС в Николаеве 23 февраля как террористический акт. В результате взрыва были ранены семь правоохранителей.
Об этом сообщили Суспільне и Офис генерального прокурора.
Взрыв в Николаеве квалифицирован как теракт
Источники в СБУ сообщили Суспільному, что следователи квалифицируют взрыв на территории неработающей АЗС в Николаеве как теракт. Открыто соответствующее уголовное производство.
— Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК Украины), — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
По оперативным данным, сегодня в 18:20 в Николаеве на территории неработающей автозаправочной станции, расположенной рядом со зданием управления патрульной полиции Николаевской области, прогремел взрыв самодельного взрывного устройства.
В это время на территории АЗС находились сотрудники патрульной полиции, которые прибыли на пересменку.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Досудебное расследование проводит СБУ в Николаевской области.
Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал взрыв в Николаеве, в результате которого пострадали полицейские. По его словам, проверяется версия теракта.
Как известно, в ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская, 25 правоохранителей получили ранения различной степени тяжести.