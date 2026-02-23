В Украине продолжается активная фаза террористических актов по заказу российских спецслужб, направленных против правоохранителей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время пресс-брифинга в Киеве 23 февраля.

Клименко о террористических актах по заказу спецслужб РФ

По словам главы МВД, за последнее время в Киеве было четыре таких случая, в Днепропетровской и Житомирской областях – по три, на Харьковщине – два, а также во Львове – один.

Сейчас смотрят

Как отметил Клименко, МВД вместе со Службой безопасности Украины говорит об активной фазе таких случаев. По его словам, алгоритм действий происходит по одной и той же схеме.

– Вызов полицейских по номеру, говорят, что кто-то кого-то бьет, нужно спасти человека. Время реагирования полиции сократилось до 10 минут, они ждут, чтобы правоохранители быстро прибыли. Мы находим на местах телефоны, где снимают эти случаи, – сказал он.

Глава МВД предостерег граждан от сотрудничества с врагом, подчеркнув, что обещанные Россией деньги за теракты в Украине никто не выплачивает. По его словам, россияне обычно ликвидируют исполнителей после завершения задания, чтобы скрыть следы.

Как отметил Клименко, российские спецслужбы привлекают к таким действиям детей, в частности, через Telegram-каналы.

По словам главы МВД, зафиксировано не менее 122 случаев, когда дети получают сообщения о подобной “работе”. Их побуждают к поджогам автомобилей или курьерским услугам, утверждает он.

Министр призывает родителей обращаться в правоохранительные органы, если они увидят такие сообщения у своих детей.

Клименко о новом алгоритме действий правоохранителей

Кроме того, Министерство внутренних дел Украины намерено изменить алгоритм действий полицейских при реагировании на вызовы, поступающие по специальным спецлиниям, анонсировал Клименко.

Он поделился, что новый алгоритм будет готов через несколько дней, который будет касаться всех правоохранителей, а не только полиции.

По его мнению, к этому вопросу стоит подойти комплексно, чтобы не уменьшить время и качество реагирования.

Как утверждает Клименко, изменение алгоритмов потребует соответствующих технических составляющих, в частности, использования кинологических служб, взрывотехнических подразделений и оперативных проверок.

23 февраля произошел взрыв в Николаеве на территории неработающей АЗС, в результате чего пострадали семеро правоохранителей. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас продолжается проверка версии о теракте.

Кроме этого, днем ранее, в ночь на 22 февраля, в результате теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька и пострадали еще 25 человек.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.