Увечері 23 лютого у Дніпрі пролунав вибух, внаслідок якого пошкоджено будівлю одного з відділків поліції. Постраждалих немає.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Вибух у відділку поліції Дніпра: що відомо

Зазначається, що вибух стався в Амур-Нижньодніпровському районі 23 лютого близько 20:30.

Він пролунав в адміністративній будівлі поліції.

– Унаслідок події постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею, – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2.

Триває з’ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, сьогодні о 18:10 у Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС. Постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку. Двоє із них перебувають у важкому стані.

В Офісі генпрокурора повідомили, що вибух на АЗС у Миколаєві кваліфіковано як терористичний акт.

У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, у результаті якого загинула 23-річна поліцейська, 25 правоохоронців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Очільник українського МВС Ігор Клименко заявляв, що в Україні триває “активна фаза” терористичних актів на замовлення спецслужб РФ, спрямованих проти правоохоронців.

