Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Латвії і Литви ліквідували масштабну шахрайську схему з виманювання коштів у громадян Євросоюзу.

Правоохоронці ліквідували шахрайську схему

За результатами спільної спецоперації у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10 його спільників. Фігуранти видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронні біржі.

Слідство встановило, що протягом року зловмисники заробили щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.

– Для реалізації схеми її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у перспективні криптопроєкти, – зазначили в СБУ.

Для переконливості клієнтам демонстрували швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.

На сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та прибутковості інвестицій, що не мали нічого спільного з реальними торгами.

На початковому етапі ділки пропонували зробити символічний внесок, після чого заохочували миттєвими дивідендами. Згодом потерпілі перераховували дедалі більші суми на криптогаманці операторів.

Коли інвестиції досягали максимальної суми, фігуранти обривали зв’язок із клієнтом та блокували його контакти.

Під час 40 обшуків в офісах і помешканнях вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами діяльності, а також 21 млн гривень у еквіваленті, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

Затриманим повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 255, чч. 4, 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 ККУ.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх учасників оборудки.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з іноземними партнерами за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

