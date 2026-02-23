Служба безпеки України кваліфікувала вибух на непрацюючій АЗС у Миколаєві 23 лютого як терористичний акт. Унаслідок вибуху було поранено сім правоохоронців.

Про це поінформували Суспільне та Офіс генерального прокурора.

Вибух у Миколаєві кваліфіковано як теракт

Джерела в СБУ повідомили Суспільному, що слідчі кваліфікують вибух на території непрацюючої АЗС у Миколаєві як теракт. Відкрито відповідне кримінальне провадження.

– За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України), – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За оперативними даними, сьогодні о 18:20 у Миколаєві на території непрацюючої автозаправної станції, розташованої поруч із будівлею управління патрульної поліції Миколаївської області, пролунав вибух саморобного вибухового пристрою.

У цей час на території АЗС перебували працівники патрульної поліції, які прибули на перезмінку.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події. Досудове розслідування здійснює СБУ в Миколаївській області.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував вибух у Миколаєві, внаслідок якого постраждали поліцейські. За його словами, перевіряється версія теракту.

Як відомо, в ніч на 22 лютого у Львові стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна поліцейська, 25 правоохоронців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

