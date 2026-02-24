На Херсонщині ворожий дрон атакував евакуаційний автомобіль благодійного фонду.

Атака Росією дроном евакуаційного авто на Херсонщині

Близько 11:00 ворог атакував село Софіївка Станіславської громади. Як пише Херсонська ОВА, росіяни атакували FPV-дроном евакуаційний автомобіль благодійного фонду.

– Близько 11:00 у Софіївці Станіславської громади росіяни атакували FPV-дроном евакуаційний автомобіль благодійного фонду, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждав чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму.

Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також близько 9:00 внаслідок влучання ворожого БпЛА травми, несумісні з життям, дістав 62-річний працівник одного з комунальних підприємств Херсона.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну РФ застосувала Іскандер-М та 133 дрони. Протиповітряна оборона збила/приглушила 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 462-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

