Служба безпеки України викрила та затримала ще одного агента ФСБ, який коригував російські удари по Києву, прикриваючись виконанням оборонних замовлень.

За даними Служба безпеки України, зловмисником виявився 59-річний підприємець, що спеціалізувався на виробництві броньованого скла для автомобілів Сил оборони.

Слідство встановило, що він був завербований російською спецслужбою та готував серію повітряних атак РФ по українських підприємствах, які ремонтують і модернізують військову техніку.

– Щоб виявити локації таких підприємств, фігурант об’їжджав їхні адреси під виглядом укладання договорів на виробництво бронескла та узгодження техзавдань відповідних замовлень, – йдеться у повідомленні.

У подальших планах агента було придбання та приховане встановлення мінікамер із віддаленим доступом для представників ФСБ.

За допомогою таких пристроїв російські спецслужби розраховували фіксувати наслідки майбутніх ударів по українських цілях.

Правоохоронці задокументували контакти фігуранта з ФСБ і затримали його за місцем проживання. Паралельно було вжито заходів для захисту оборонних компаній.

За інформацією слідства, чоловік потрапив у поле зору російських кураторів після публікації прокремлівських коментарів у Telegram-чатах.

Під час обшуків у нього вилучили смартфон і комп’ютерну техніку з доказами співпраці з ворогом, а також договори з підприємствами, які він намагався зробити цілями для атак.

На підставі зібраних матеріалів слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану).

Його взято під варту без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська обласна прокуратура.

Джерело : СБУ

