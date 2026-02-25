За последние сутки российские войска совершили массированную атаку на населенные пункты Запорожской области.

Атака на Запорожскую область 25 февраля

Всего зафиксировано 643 удара по 32 городам и селам региона. В результате обстрелов погибли четыре человека.

Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

– Четверо человек погибли, еще двое получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому району, – написал он.

По его данным, армия РФ нанесла 12 авиационных ударов по населенным пунктам Заречное, Любицкое, Барвиновка, Заливное, Новосолошино, Гуляйпольское, Верхняя Терса, Белогорье и Долинка.

Кроме того, 401 беспилотник различных типов, преимущественно FPV, атаковал ряд территорий, в том числе и Запорожье.

Кроме авиаударов и атак дронами, враг совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 223 артиллерийских удара.

За сутки поступило 218 сообщений о разрушении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1463-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

