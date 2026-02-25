Во время ночной атаки на Украину российские войска применили для ударов беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 25 февраля: что известно

Ночная атака на Украину началась с 18:30 24 февраля и продолжается до сих пор — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, армия РФ применила 115 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов (из районов российских Брянска, Курска, а также с временно оккупированной территории Донецкой области).

Около 60 из них составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 25 февраля противовоздушная оборона сбила/подавила 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1463-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

