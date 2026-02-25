Протягом останньої доби російські війська здійснили масовану атаку на населені пункти Запорізької області.

Атака на Запорізьку область 25 лютого

Загалом зафіксовано 643 удари по 32 містах і селах регіону. Унаслідок обстрілів загинули четверо людей.

Про це повідомив у Telegram начальник Запорізька обласна військова адміністрація Іван Федоров.

– Четверо людей загинули, ще двоє отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району, – написав він.

За його даними, армія РФ завдала 12 авіаційних ударів по населених пунктах Зарічне, Любицьке, Барвінівка, Заливне, Новосолошине, Гуляйпільське, Верхня Терса, Білогір’я та Долинка.

Крім того, 401 безпілотник різних типів, переважно FPV, атакував низку територій, серед яких Запоріжжя, Новотроїцьке, Таврійське, Терсянка, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівка, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір’я, Святопетрівка, Загірне, Криничне, Добропілля, Прилуки, Єгорівка, Вербове та Левадне.

Окрім авіаударів і атак дронами, ворог здійснив 7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 223 артилерійські удари.

За добу надійшло 218 повідомлень про руйнування житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1463-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

