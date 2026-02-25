Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували для ударів безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 25 лютого: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:30 24 лютого і триває досі — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів.

За даними Повітряних сили ЗСУ, армія РФ застосувала 115 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів (із районів російських Брянська, Курська, а також із тимчасово окупованої території Донецької області).

Близько 60 із них становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 25 лютого протиповітряна оборона збила/приглушила 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1463-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

