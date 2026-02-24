Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что информация о якобы намерении Соединенных Штатов заключить мирное соглашение до 4 июля является для него новой.

Зеленский об инициативе США закончить войну до 4 июня

— Что касается 4 июля и того, что США и президент Трамп хотят закончить войну, я могу только поддержать это, — заявил он во время общения с медиа по итогам саммита Украина — страны Северной Европы и Балтии.

Однако президент подчеркнул, что он впервые слышит о таком дедлайне от Дональда Трампа.

— Для меня это новая информация, хотя сейчас информация очень быстро меняется… В любом случае, во время переговоров в Абу-Даби, а также в Швейцарии, стороны Украины и Америки поднимали вопрос, что есть желание и видение со стороны Соединенных Штатов закончить эту войну как можно быстрее, — добавил глава государства.

Сейчас смотрят

Президент подчеркнул, что Украина всегда поддерживала оперативные решения по завершению войны.

— Там не говорится, что фаст-трек связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий, — отметил он.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО сообщало, что США стремятся заключить соглашение по урегулированию конфликта в Украине до 4 июля – Дня независимости Соединенных Штатов.

В январе посол США при НАТО Мэттью Уитакер отмечал, что США не озвучивали никаких конкретных дедлайнов по завершению войны, которую Россия ведет против Украины.

Однако, по словам Уитакера, США заинтересованы в том, чтобы боевые действия завершились как можно скорее.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.