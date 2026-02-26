У територіальних водах Куби сталася стрілянина між береговою охороною острова та пасажирами швидкісного катера з реєстрацією США, у результаті чого четверо людей загинули, семеро поранені.

Стрілянина на Кубі

Вранці 25 лютого у територіальних водах Куби було виявлено швидкісний катер-порушник з реєстраційним номером FL7726SH, місце реєстрації — Флорида. Судно наблизилося на відстань 1 морської милі на північний схід від каналу Ель-Піно, в Кайо-Фальконес, муніципалітет Корралільо, провінція Вілья-Клара.

– Коли надводний підрозділ Прикордонних військ МВС, на борту якого було п’ять військовослужбовців, підійшов до судна для ідентифікації, екіпаж катера-порушника відкрив вогонь по кубинському персоналу, в результаті чого командир кубинського судна отримав поранення, — йдеться у повідомленні МЗС Куби.

В результаті сутички, за інформацією відомства, четверо пасажирів американського катера загинули та шестеро отримали поранення. Постраждалих було евакуйовано, їм надано медичну допомогу.

Зараз дивляться

– З огляду на поточні виклики, Куба підтверджує свою рішучість захищати свої територіальні води, виходячи з принципу, що національна оборона є фундаментальною опорою кубинської держави у захисті її суверенітету та забезпеченні стабільності в регіоні. Розслідування компетентними органами триває з метою повного з’ясування подій, — заявили у міністерстві.

Реакція США на стрілянину на Кубі

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США ведуть розслідування, але поки покладаються на уряд Куби в питанні достовірності інформації про те, що сталося.

Він сказав, що американський уряд буде готовий відповідно відреагувати у міру отримання додаткової інформації, пише The New York Times. На запитання, чи могли бути причетні до інциденту американські урядовці або чи могла це бути операція американського уряду, Рубіо відповів: “Ні”.

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив журналістам, що державний секретар Марко Рубіо поінформував його про інцидент із човном, але перенаправив питання до Білого дому, заявивши, що має мало деталей.

– Ситуація, яку ми контролюємо. Сподіваюся, що це не так погано, як ми побоюємося, але я не можу сказати більше, бо просто не знаю більше, – сказав Джей Ді Венс.

За його словами, всю оновлену інформацію оприлюднюватиме Білий дім.

Своєю чергою генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмаєр заявив, що наказав розпочати окреме розслідування спільно з іншими партнерами з правоохоронних органів штату та федерального рівня, заявивши, що владі Куби не можна довіряти.

– Кубинському уряду не можна довіряти, і ми зробимо все можливе, щоб притягнути цих комуністів до відповідальності, — наголосив він, пише Reuters.

Зазначається, що судно, яке потрапило у перестрілку поблизу Куби, було цивільним і не мало стосунку до військових структур США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.