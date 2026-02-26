Взрывы в Запорожье: горит Эпицентр и многоэтажка, есть пострадавшие
Взрывы в Запорожье 26 февраля раздались около 03:00 ночи.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 26 февраля
Российские оккупанты нанесли комбинированную атаку на Запорожье, в частности ударили по объектам городской инфраструктуры.
Поврежден частный дом и многоэтажка. В одной из квартир находится заблокированный человек. Вблизи жилого дома загорелся автомобиль.
Также среди поврежденного – два торговых центра, в том числе Эпицентр.
Пока известно по меньшей мере о семи пострадавших.
– На данный момент известно о 7 раненых. Всем оказана необходимая помощь. Один мужчина госпитализирован, – отметил Федоров.
По предварительным данным, город получил не менее 12 ударов.
Также сообщается, что российская армия подняла в атмосферу стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.
При запуске ракет они могут пересечь воздушное пространство Украины около 6 утра.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1464-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.