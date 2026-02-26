Вибухи у Запоріжжі: горить Епіцентр та багатоповерхівка, є постраждалі
Вибухи у Запоріжжі 26 лютого пролунали близько 03:00 ночі.
Про це повідомив начальник Запорізька обласна військова адміністрація Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 26 лютого
Російські окупанти завдали комбінованої атаки на Запоріжжя, зокрема вдарили по об’єктах міської інфраструктури.
Пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку. В одній із квартир перебуває заблокована людина. Поблизу житлового будинку загорівся автомобіль.
Також серед пошкодженого – два торговельні центри, зокрема Епіцентр.
Наразі відомо щонайменше про сімох постраждалих.
– На зараз відомо про 7 поранених. Всім надана необхідна допомога. Одного чоловіка госпіталізовано, – зазначив Федоров.
За попередніми даними, місто зазнало щонайменше 12 ударів.
Також повідомляється, що російська армія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.
У разі запуску ракет вони можуть перетнути повітряний простір України близько 6 ранку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1464-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.