Российский ракетный удар по Харькову 1 марта привел к повреждениям зданий Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского.

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры.

Какие повреждения получил университет им. Котляревского

Отмечается, что пострадал центральный корпус на площади Конституции, 11 – в этом здании выбиты окна.

Также поврежден общежитие учреждения на улице Мирослава Мысли, 50.

В то же время в ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в 9-этажном здании общежития Шевченковского района города. Горела оконная рама на 9 этаже.

– Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского – одно из ведущих высших учебных заведений Украины, творческий и научно-методический центр музыкального и театрального образования Слобожанщины с более чем вековой историей. Университет является членом Европейской ассоциации консерваторий, Европейской ассоциации университетов и Европейской лиги университетов искусств, – отметили в Минкульте.

Напомним, этот университет уже был поврежден весной 2022 года. Тогда в нем пострадала крыша, выбило окна, а от длительного воздействия холода и осадков потрескались трубы и батареи.

Минкульт подсчитал, что в результате российской агрессии в Украине разрушено и повреждено 1685 памятников культурного наследия и 2483 объекта культурной инфраструктуры. В Харьковской области разрушениям подверглись 349 памятников.

Источник : Мінкульт, ДСНС

