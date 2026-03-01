Ракетный удар РФ по Харькову: разрушен университет имени Котляревского
- В результате ракетного удара РФ поврежден центральный корпус и общежитие университета искусств в Харькове.
- Учреждение уже второй раз подвергается разрушениям из-за российских обстрелов с начала полномасштабной войны.
- Удар по университету стал очередным примером системного уничтожения культурной и образовательной инфраструктуры Украины.
Российский ракетный удар по Харькову 1 марта привел к повреждениям зданий Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского.
Об этом говорится в сообщении Министерства культуры.
Какие повреждения получил университет им. Котляревского
Отмечается, что пострадал центральный корпус на площади Конституции, 11 – в этом здании выбиты окна.
Также поврежден общежитие учреждения на улице Мирослава Мысли, 50.
В то же время в ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в 9-этажном здании общежития Шевченковского района города. Горела оконная рама на 9 этаже.
– Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского – одно из ведущих высших учебных заведений Украины, творческий и научно-методический центр музыкального и театрального образования Слобожанщины с более чем вековой историей.
Университет является членом Европейской ассоциации консерваторий, Европейской ассоциации университетов и Европейской лиги университетов искусств, – отметили в Минкульте.
Напомним, этот университет уже был поврежден весной 2022 года. Тогда в нем пострадала крыша, выбило окна, а от длительного воздействия холода и осадков потрескались трубы и батареи.
Минкульт подсчитал, что в результате российской агрессии в Украине разрушено и повреждено 1685 памятников культурного наследия и 2483 объекта культурной инфраструктуры. В Харьковской области разрушениям подверглись 349 памятников.