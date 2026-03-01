Ракетний удар РФ по Харкову: зазнав руйнувань університет імені Котляревського
- Внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено центральний корпус і гуртожиток університету мистецтв у Харкові.
- Заклад уже вдруге зазнає руйнувань через російські обстріли від початку повномасштабної війни.
- Удар по університету став черговим прикладом системного знищення культурної та освітньої інфраструктури України.
Російський ракетний удар по Харкову 1 березня призвів до пошкоджень будівель Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури.
Яких пошкоджень зазнав університет ім. Котляревського
Зазначається, що постраждав центральний корпус на майдані Конституції, 11 – у цій будівлі вибито вікна.
Також пошкоджений гуртожиток закладу на вулиці Мирослава Мислі, 50.
Водночас у ДСНС повідомили, що загоряння трапилося у 9-поверховій будівлі гуртожитку Шевченківського району міста. Горіла віконна рама на 9 поверсі.
– Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського – один із провідних закладів вищої освіти України, творчий і науково-методичний центр музичної та театральної освіти Слобожанщини з понад столітньою історією.
Університет є членом Європейської асоціації консерваторій, Європейської асоціації університетів та Європейської ліги університетів мистецтв, – зауважили у Мінкульті.
Нагадаємо, цей університет уже був пошкоджений навесні 2022 року. Тоді в ньому постраждав дах, вікна повибивало, а від тривалого впливу холоду та опадів потріскалися труби й батареї.
Мінкульт підрахував, що внаслідок російської агресії в Україні зруйновано та пошкоджено 1685 пам’яток культурної спадщини та 2483 об’єкти культурної інфраструктури. У Харківській області руйнувань зазнали 349 пам’яток.