Російський ракетний удар по Харкову 1 березня призвів до пошкоджень будівель Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури.

Яких пошкоджень зазнав університет ім. Котляревського

Зазначається, що постраждав центральний корпус на майдані Конституції, 11 – у цій будівлі вибито вікна.

Зараз дивляться

Також пошкоджений гуртожиток закладу на вулиці Мирослава Мислі, 50.

Водночас у ДСНС повідомили, що загоряння трапилося у 9-поверховій будівлі гуртожитку Шевченківського району міста. Горіла віконна рама на 9 поверсі.

– Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського – один із провідних закладів вищої освіти України, творчий і науково-методичний центр музичної та театральної освіти Слобожанщини з понад столітньою історією. Університет є членом Європейської асоціації консерваторій, Європейської асоціації університетів та Європейської ліги університетів мистецтв, – зауважили у Мінкульті.

Нагадаємо, цей університет уже був пошкоджений навесні 2022 року. Тоді в ньому постраждав дах, вікна повибивало, а від тривалого впливу холоду та опадів потріскалися труби й батареї.

Мінкульт підрахував, що внаслідок російської агресії в Україні зруйновано та пошкоджено 1685 пам’яток культурної спадщини та 2483 об’єкти культурної інфраструктури. У Харківській області руйнувань зазнали 349 пам’яток.

Джерело : Мінкульт, ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.