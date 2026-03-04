Подводная лодка атаковала иранский военный корабль возле побережья Шри-Ланки, в результате чего более 100 человек считаются пропавшими без вести.

Иранский корабль затонул возле Шри-Ланки

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Герат сообщил парламенту, что затонувший корабль идентифицирован как IRIS Dena, пишет Reuters.

Представители властей Шри-Ланки заявили, что удалось спасти 32 человека, находившихся на борту, несколько тел извлекли из моря.

Сейчас смотрят

Источники в ВМС и Министерстве обороны Шри-Ланки сообщили, что судно атаковала подводная лодка.

По информации издания, по меньшей мере 101 человек пропал без вести в результате инцидента.

Представитель ВМС Шри-Ланки заявил, что Военно-морские силы получили сигнал бедствия от иранского корабля. После этого Военно-воздушные силы страны начали поисково-спасательную операцию.

ВМС Шри-Ланки якобы спасли 32 раненых, они сейчас находятся на лечении в государственной больнице в портовом городе Галле. По словам представителя, сообщение о таком количестве пропавших без вести людей якобы не соответствует действительности.

Он отказался называть причину затопления корабля, заявив, что позже причину аварии будут расследовать, а силы Шри-Ланки не наблюдали никаких других кораблей или самолетов в районе инцидента.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.