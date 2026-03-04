Подводная лодка атаковала иранский корабль возле Шри-Ланки: более 100 пропавших без вести
- Иранский военный корабль IRIS Dena затонул у побережья Шри-Ланки в результате вероятной атаки подводной лодки, что привело к исчезновению более 100 человек.
- Хотя официальные представители ВМС Шри-Ланки подтвердили спасение 32 человек, они уточняют количество пострадавших.
Подводная лодка атаковала иранский военный корабль возле побережья Шри-Ланки, в результате чего более 100 человек считаются пропавшими без вести.
Иранский корабль затонул возле Шри-Ланки
Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Герат сообщил парламенту, что затонувший корабль идентифицирован как IRIS Dena, пишет Reuters.
Представители властей Шри-Ланки заявили, что удалось спасти 32 человека, находившихся на борту, несколько тел извлекли из моря.
Источники в ВМС и Министерстве обороны Шри-Ланки сообщили, что судно атаковала подводная лодка.
По информации издания, по меньшей мере 101 человек пропал без вести в результате инцидента.
Представитель ВМС Шри-Ланки заявил, что Военно-морские силы получили сигнал бедствия от иранского корабля. После этого Военно-воздушные силы страны начали поисково-спасательную операцию.
ВМС Шри-Ланки якобы спасли 32 раненых, они сейчас находятся на лечении в государственной больнице в портовом городе Галле. По словам представителя, сообщение о таком количестве пропавших без вести людей якобы не соответствует действительности.
Он отказался называть причину затопления корабля, заявив, что позже причину аварии будут расследовать, а силы Шри-Ланки не наблюдали никаких других кораблей или самолетов в районе инцидента.