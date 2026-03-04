Підводний човен атакував іранський корабель біля Шрі-Ланки: понад 100 зниклих безвісти
- Іранський військовий корабель IRIS Dena затонув біля узбережжя Шрі-Ланки внаслідок імовірної атаки підводного човна, що призвело до зникнення понад 100 осіб.
- Хоча офіційні представники ВМС Шрі-Ланки підтвердили порятунок 32 осіб, вони уточнюють кількість постраждалих.
Підводний човен атакував іранський військовий корабель біля узбережжя Шрі-Ланки, внаслідок чого понад 100 людей вважаються зниклими безвісти.
Іранський корабель затонув біля Шрі-Ланки
Міністр закордонних справ Шрі-Ланки Віджіта Герат повідомив парламенту, що затонулий корабель ідентифікований як IRIS Dena, пише Reuters.
Представники влади Шрі-Ланки заявили, що вдалося врятувати 32 особи, які перебували на борту, кілька тіл витягли з моря.
Джерела у ВМС та Міністерстві оборони Шрі-Ланки повідомили, що судно атакував підводний човен.
За інформацією видання, щонайменше 101 людина зникла безвісти внаслідок інциденту.
Речник ВМС Шрі-Ланки заявив, що Військово-морські сили отримали сигнал лиха від іранського корабля. Після цього Військово-повітряні сили країни розпочали пошуково-рятувальну операцію.
ВМС Шрі-Ланки нібито врятували 32 поранених, вони наразі перебувають на лікуванні в державній лікарні у портовому місті Галле. За словами речника, повідомлення про таку кількість зниклих безвісти людей нібито не відповідає дійсності.
Він відмовився називати причину затоплення корабля, заявивши, що пізніше причину аварії розслідуватимуть, а сили Шрі-Ланки не спостерігали жодних інших кораблів чи літаків у районі інциденту.