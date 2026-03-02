ВСУ нанесли удар по центру космической связи в оккупированном Крыму и объектам ПВО РФ
- В ночь на 2 марта силы обороны поразили стратегический объект связи в Крыму.
- Под удары попали несколько радиолокационных станций на оккупированных территориях.
- Также атакованы районы сосредоточения подразделений радиоразведки противника.
Силы обороны Украины поразили центр дальней космической связи, а также ряд объектов противовоздушной обороны и живую силу противника.
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
ВСУ поразили объекты оккупантов
Так, в ночь на 2 марта украинские военные нанесли поражение центру дальней космической связи в районе населенного пункта Витино, а также радиолокационной станции Подлет-К1 вблизи Виноградного на временно оккупированной территории Крыма.
Кроме того, на временно оккупированной части Луганской области за прошедшие сутки под удары попали радиолокационная станция Каста 2Е2 в районе Любимого и РЛС ЯСТРЕБ А-В вблизи Тополей.
Украинские подразделения также действовали против районов сосредоточения живой силы подразделения радиоэлектронной разведки Рубикон в Керменчике на временно оккупированной территории Донецкой области и в районе населенного пункта Конские Роздоры на оккупированной части Запорожской области.
Информация о потерях противника и масштабах повреждений уточняется.
Напомним, накануне, в ночь на 1 марта 2026 года, украинские военные поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Мангуш.
Также ВСУ поразили радиолокационную станцию С-300В4 вблизи Новокрасновки на временно оккупированной территории Донецкой области.