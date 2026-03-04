У Севастополі у районі аеродрому Бельбек пролунали вибухи
- У Севастополі лунають потужні вибухи, зокрема у районі аеродрому Бельбек.
- Так званий губернатор міста повідомив про роботу ППО по дронах.
- У Міноборони РФ заявили, що атака продовжується вже протягом трьох годин.
Пізно ввечері 4 березня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.
Вибухи в Севастополі 4 березня: що відомо
У Севастополі гучно – там пролунало вже кілька сильних вибухів, пишуть місцеві ЗМІ.
Зазначається, що один із вибухів було чутно у районі аеродрому Бельбек. Це вже третій вибух з початку атаки, повідомляють місцеві жителі.
Наразі про наслідки вибухів нічого невідомо.
У свою чергу підконтрольний Росії голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у місті працює ППО і вже збито 5 повітряних цілей.
– Наші військові ведуть роботу зі знищення ворожих БпЛА з різних засобів ураження, зокрема зі стрілецької зброї, – написав він у Telegram.
Водночас Міноборони РФ поспішило відзвітувати, що ППО збила 25 безпілотників над Кримом, Чорним та Азовським морями з 20:00 до 23:00.
Нагадаємо, що ввечері 1 березня у Севастополі, Саках, Керчі, Феодосії та інших населених пунктах Криму пролунали вибухи.
Після цього на тимчасово окупованому півострові почалися проблеми з електроенергією та водою.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1470-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.