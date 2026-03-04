Пізно ввечері 4 березня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Вибухи в Севастополі 4 березня: що відомо

У Севастополі гучно – там пролунало вже кілька сильних вибухів, пишуть місцеві ЗМІ.

Зазначається, що один із вибухів було чутно у районі аеродрому Бельбек. Це вже третій вибух з початку атаки, повідомляють місцеві жителі.

Зараз дивляться

Наразі про наслідки вибухів нічого невідомо.

У свою чергу підконтрольний Росії голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у місті працює ППО і вже збито 5 повітряних цілей.

– Наші військові ведуть роботу зі знищення ворожих БпЛА з різних засобів ураження, зокрема зі стрілецької зброї, – написав він у Telegram.

Водночас Міноборони РФ поспішило відзвітувати, що ППО збила 25 безпілотників над Кримом, Чорним та Азовським морями з 20:00 до 23:00.

Нагадаємо, що ввечері 1 березня у Севастополі, Саках, Керчі, Феодосії та інших населених пунктах Криму пролунали вибухи.

Після цього на тимчасово окупованому півострові почалися проблеми з електроенергією та водою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1470-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.