Министерство иностранных дел Украины (МИД) рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать их безопасность в связи с похищением инкассаторов Ощадбанка.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Рекомендации гражданам Украины

Так, во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в связи с похищением в Будапеште семи граждан Украины и кражей имущества государственного Ощадбанка Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.

— По возможности просим также приоритезировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию, — подчеркнули в МИД.

Министерство также обращается к украинскому и европейскому бизнесу с просьбой быть бдительными, ведь существуют угрозы произвольного похищения имущества на территории Венгрии.

Напомним, вчера на территории Венгрии правоохранители незаконно задержали две инкассаторские машины Ощадбанка. Авто сейчас стоят в Будапеште, а судьба семи инкассаторов неизвестна.

Как сообщили в Ощадбанке, в автомобилях было $40 млн, €35 млн евро и 9 кг золота. Машины осуществляли регулярную перевозку валюты и банковских металлов между Райффайзен Банком Австрии и Ощадбанком Украины.

— Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла в заложники и украла деньги. Если это та «сила», о которой сегодня заявил господин Орбан (премьер страны, — Ред.), то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет, — сказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в связи с происшествием он срочно обратился к Имре Юхажу, уполномоченному по основным правам Венгрии. В своем письме Лубинец попросил безотлагательно предоставить ответы на ключевые вопросы: на основании чего были задержаны граждане Украины, где именно они находятся и в каких условиях их содержат.

Источник : МИД

