Украинских инкассаторов, задержанных венгерскими налоговыми и таможенными органами, планируют выслать из Венгрии.

Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Депортация инкассаторов Ощадбанка из Венгрии

Золтан Ковач отметил, что Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии установила личности семи граждан Украины, задержанных в связи с “перевозкой через Венгрию крупных партий наличных денег и золота”.

Венгерские власти считают, что «операцию курировал бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины, которому помогали лица с военным опытом».

– На основании этих выводов, все семь человек будут высланы из Венгрии, – подчеркнул Ковач.

О дальнейшей судьбе украинских денег и золота, которые сопровождали высланные из страны инкассаторы, представитель венгерского правительства ничего не уточнил.

Напомним, 5 марта Ощадбанк сообщил о похищении своих сотрудников, инкассаторских машин и ценностей в Венгрии.

Там пояснили, что инкассаторские машины осуществляли регулярную перевозку валюты и банковских металлов между Райффайзен Банком Австрии и Ощадбанком Украины. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами и действующими европейскими таможенными процедурами.

В автомобилях Ощадбанка было $40 млн, €35 млн евро и 9 кг золота.

Ощадбанк требовал немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и их возвращения в Украину.

Министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя ситуацию, заявлял, что связи с задержанными не было.

Украина направила официальную ноту с требованием немедленного освобождения украинских граждан. Также МИД пообещал обратиться в Европейский Союз, чтобы там дали четкую квалификацию действий Венгрии.

Журналисты со ссылкой на собственные источники заявляли, что Венгрия держала захваченные инкассаторские машины Ощадбанка на закрытой территории своего Антитеррористического центра.

Позже Министерство иностранных дел опубликовало рекомендацию украинцам воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать их безопасность в связи с похищением инкассаторов Ощадбанка.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что в связи с происшествием он срочно обратился к Имре Юхажу, уполномоченному по основным правам Венгрии.

В своем письме Лубинец попросил безотлагательно предоставить ответы на ключевые вопросы: на основании чего были задержаны граждане Украины, где именно они находятся и в каких условиях их удерживают.

Между тем Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) заявила, что якобы проводит уголовное производство по подозрению в отмывании денег.

В ведомстве сообщили, что якобы “сразу же сообщили о начале процедуры украинской консульской службе, однако до этого момента от консульской службы не поступило никакого ответа”.

В пятницу, 6 марта, глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал у себя на странице, что его заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отправится в командировку в Будапешт для прояснения ситуации.

Также он анонсировал обращение к партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны.

Украинская Нацполиция открыла уголовное производство после инцидента с похищением автомобиля Ощадбанка с инкассаторами, деньгами и золотом в Венгрии. Полицейские расследуют событие как незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146 Уголовного кодекса Украины) и захват заложников (ст. 147 Уголовного кодекса Украины).

Они обратились за помощью в Европол, а также в налогово-таможенную службу и полицию Венгрии.

Отметим, что этот инцидент произошел на фоне обострения отношений между Киевом и Будапештом.

